Полиция Бельгии ликвидировала в столичном кафе человека, подозреваемого в нападении на шведских болельщиков в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters.

Однако прокуратура заявила, что ожидает подтверждения того, что ликвидировали именно подозреваемого.

Трагедия произошла 17 октября. Террорист начал стрелять по болельщикам сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе под крики «Аллах акбар» — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Он лишил жизней двух человек. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. После произошедшего власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

Министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикборн сообщал на пресс-конференции, что подозреваемым может быть 45-летний выходец из Туниса, попросивший политического убежища в Бельгии в ноябре 2019 года. Он был известен полиции тем, что занимался контрабандой людей и незаконно проживал на территории Бельгии.

Федеральный прокурор страны при этом заявлял, что нет никаких доказательств того, что нападавший мог иметь какое-либо отношение к конфликту между Израилем и палестинскими боевиками.