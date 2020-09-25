Подозреваемый в нападении на людей рядом с бывшим офисом Charlie Hebdo арестован в Париже

Полиция Парижа сообщила об аресте подозреваемого, который, предположительно, напал с ножом и ранил четверых человек рядом с бывшим офисом сатирического журнала Charlie Hebdo, информирует Голос Америки.

Представитель парижской полиции заявил, что, хотя первоначально власти полагали, что в нападении были замешаны двое нападавших, теперь они считают, что это был только один человек, который был задержан возле площади Бастилии, в восточной части Парижа.

Неясно, что послужило причиной нападения, случившегося в пятницу, и было ли оно связано с деятельностью Charlie Hebdo, редакция которого переехала в другое помещение после нападения исламских экстремистов на журналистов в 2015 году.

По словам источника, полиция не разглашает имя нападавшего и раненых, в том числе двух человек, которые находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс прервал свой визит в пригород к северу от Парижа и направился в Министерство внутренних дел, чтобы следить за развитием событий.

Судебный процесс по делу о нападении на Charlie Hebdo все еще продолжается. Обвинения в терроризме были предъявлены 14 людям, в том числе троим сбежавшим от правосудия, обвиняемым в помощи террористам, убившим сотрудников журнала в январе 2015 года.