Член украинской переговорной делегации Денис Киреев убит при задержании Службой безопасности Украины 5 марта. СБУ подозревает, что он был российским шпионом.

Как передает УНИАН, об этом сообщает ряд СМИ и каналов Telegram, в частности, Dubinsky.pro. Официально информация еще не подтверждена.

По информации СМИ, у СБУ были доказательства государственной измены Киреева, в частности, телефонные разговоры.

В период с 2006 по 2008 гг. Киреев работал в СКМ Финанс, где занимал позицию заместителя генерального директора. Затем он работал в австрийской компании GROUP SLAV AG Клюевых. С 2006 по 2012 года был членом Наблюдательного Совета Укрэксимбанка.

С 2010 по 2014 по квоте Клюевых занимал позицию первого заместителя председателя правления Ощадбанка.