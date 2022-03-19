Украинская сторона считает, что мирные переговоры с Россией, с которой, в том числе, обсуждается прекращение огня и вывод российских войск, могут продлиться еще несколько недель.

Как сообщает УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Мирные переговоры с Россией могут продолжаться по меньшей мере несколько недель, хотя есть признаки того, что позиция Москвы стала «адекватнее», – сказал Подоляк. По его словам, среди рассматриваемых вопросов — прекращение огня, вывод российских войск и гарантии безопасности.

Также Подоляк отметил, что Россия ведет войну по «афганскому сценарию», то есть использует тактику «окружения крупных городов и их бомбардировку крылатыми ракетами и авиабомбами».

Ранее сообщалось, что позиция Российской Федерации на переговорах с Украиной смягчилась, однако Украина настроена бороться до конца, защищая свои интересы.

Президент Владимир Зеленский уверял, что его приоритеты на переговорах абсолютно понятны – это завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для Украины и ее реальная защита.