Подгруппы по вопросам транспортного сообщения в Карабахе сформируют до 2 февраля

Сегодня в Москве состоялась трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. Участники трехсторонней рабочей группы по Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля. Как передает ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам заседания группы.

«Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля», — говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина РФ.

Завершить формирование подгрупп планируется до 2 февраля.