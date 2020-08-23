Подавшая в суд на Трампа порноактриса выиграла дело

Порноактриса Cтефани Клиффорд, известная как Сторми Дэниелс (Stormy Daniels), выиграла дело о признании недействительным соглашение о неразглашении информации об их интимной связи. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, американский лидер, как проигравшая сторона, должен оплатить Клиффорд расходы на адвоката в размере более 44 тысяч долларов (свыше трех миллионов рублей). Кроме того, суд отверг апелляцию адвокатов Трампа касательно того, что он якобы не был участником этой сделки. Множественные свидетельства говорят об обратном, пришел к выводу суд.

Тем не менее порноактриса оспаривает другое решение суда по делу о клевете и распространении порочащих ее сведений. Трамп назвал «абсолютным мошенничеством» ее утверждения о вступлении с ним во внебрачную связь за 10 лет до этого. Однако суд постановил, что утверждения хозяина Белого дома защищены первой поправкой к Конституции США, гарантирующей свободу слова, и предписал Клиффорд выплатить Трампу издержки на адвоката в размере 300 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей).

Клиффорд стала известна после появления информации о ее интимной связи с президентом США и заплаченных за молчание деньгах — 130 тысяч долларов. В марте сообщалось, что глава государства выиграл суд у порнозвезды. Актриса заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их сексуальной связи.

У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью (lenta.ru)