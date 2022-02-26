Под контроль «Донецкой народной республики» перешли два населенных пункта на юге Донецкой области, сообщил официальный представитель «Народной милиции» «ДНР» Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

По его словам, подразделения продолжают продвигаться дальше, на активного сопротивления противник не оказывает.

На Мариупольском направлении Народная милиция взяла под контроль Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги.

Кроме этого, представитель добавил, что подразделения морской пехоты Украины оставили свои позиции в районе Гнутово и Талаковки.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Националистические батальоны Украины взрывают за собой мосты при отходе, а также уничтожают электроподстанции (aif. ru)