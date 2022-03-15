Российские военные убили еще двух журналистов в Украине. Трагедия произошла во время артиллерийского обстрела в селе Горенка Киевской области.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он отметил, что погибли оператор телеканала FoxNews Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова.

«Российские военные продолжают убивать журналистов. Оператор телеканала FoxNews, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Куршинова погибли в результате артиллерийского обстрела в северо-восточной части с. Горенка», — говорится в сообщении.