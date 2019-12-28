Почти 500 жителей Алма-Аты сдали кровь в день катастрофы самолета

Почти 500 алмаатинцев сдали в пятницу кровь для пострадавших в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air. Об этом сообщил в субботу аким (глава администрации) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев.

«Алмаатинцы вновь проявили неравнодушие и сострадание. За вчерашний день в городском центре кровь сдал 341 донор, в республиканском — 149. Выражаю благодарность горожанам, всему медперсоналу и врачам за оказываемую помощь. Желаю скорейшего выздоровления. Еще раз приношу соболезнования родным погибших», — написал он на своей странице в Instagram.

Сагинтаев также сообщил, что встретился с главврачами клиник города, в которых находятся 49 пострадавших в авиакатастрофе, в том числе девять детей.

«Среди пострадавших двое граждан Украины, один из Кыргызстана. С момента госпитализации врачи, психологи, медперсонал беспрерывно оказывают всю необходимую помощь. Проведено 19 оперативных вмешательств», — уточнил он.(ТАСС)