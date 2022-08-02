Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино выразил мнение, что мадридский «Реал» мог не завоевать титул Лиги чемпионов, если бы видеоарбитры заметили фол нападающего Карима Бензема против голкипера парижан Джанлуиджи Доннаруммы в четвертьфинале турнира. Его слова передает infobae.com.

«Я считаю, что в футболе случаются обстоятельства, которые случаются, и их нельзя контролировать. Я думаю, что Бензема нарушал правила на Доннарумме, и, если бы это было рассмотрено системой VAR, сегодня мы бы говорили о чем-то другом, например, о вылете Мадрида», — сказал Почеттино.

В последние годы «ПСЖ» доходил до полуфинала и финала Лиги чемпионов, проиграв «Манчестер Сити» и «Баварии» соответственно.

В минувшем сезоне «ПСЖ» стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу», который стал победителем розыгрыша главного европейского клубного турнира.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года года. За это время, помимо победы в Лиге 1, аргентинский специалист выиграл Суперкубок Франции. (sports.ru)