Почему за месяцы пандемии сократилось число разводов?

Количество разводов в Азербайджане на фоне карантина сократилось вопреки ожиданиям. Ранее в СМИ писали о росте разводов в разы из-за вынужденного постоянного общения членов семьи и психологической напряженности.

Однако статистика рисует иную картину. По данным Госкомстата, за истекшее полугодие зафиксировано 7107 разводов, что на 14 % меньше отчетного времени прошлого года. При этом количество бракосочетаний сократилось аж на 40% — речь идет исключительно о количестве «актов гражданского состояния», то есть, официально зарегистрированных браках. Сколько неофициальных «гражданских супругов» тихо разъехались и вернулись к родителям из совместно снятых квартир — это еще только предстоит оценить.

С браками все более-менее ясно, поскольку во время карантина действовал запрет на массовые мероприятия, а свадьбы в их числе. Корреспондент # постарался выяснить, почему уменьшилось число разводов во время пандемии. По мнению психологов, иногда это происходит с осознанием серьёзности института брака во время особой нестабильности, и того, что в значительной степени карьерные вопросы, профессиональный и личностный рост являются следствием надёжного семейного тыла. Однако не все семейные пары отличаются высокой степенью сознательности.

По мнению психолога Азада Исазаде, в большинстве случаев карантин приводит к осложнению отношений между супругами и даже бытовому насилию.

Причем, агрессия может нарастать из-за финансовых сложностей, поскольку многие граждане потеряли работу и доходы семей сократились, сказал он. Во время карантина также нередко обострение проявлений скрытой агрессии, психологического давления, вызванного изменениями в привычном укладе жизни – необходимость постоянно находиться в обществе супруга обостряет существующие проблемы, расшатывая и без того проблемные отношения между членами семьи, не умеющими взаимодействовать друг с другом, считает психолог.

Как уже говорилось выше, сокращение статистики браков не вызывает вопросов и связано с карантином. «Свадеб в нашей стране, начиная с конца марта, не было, — сказал # юрист Акрам Гасанов. — В основном все заключенные в первом полугодии браки регистрировались в январе – феврале и начале марта. Скорее всего, незначительное количество бракосочетаний имело место в карантин, но таких пар было мало, ведь брак без свадьбы непривычен для нашего человека. Что же касается уменьшения числа разводов, — дело в судах, которые с конца марта не работают. Только с конца мая по конец июня суды заработали, но затем они снова закрылись. Сейчас до 1 сентября суды рассматривают не все дела. Здесь надо также учитывать, что если один из супругов не согласен с разводом, то суд обязательно дает время на размышление. И если даже у кого-то в начале года начался бракоразводный процесс, супругам дали время на размышление, а потом суды уже не работали».

Уменьшение числа разводов обусловлено карантинными ограничениями, прекращением деятельности судов, утверждает юрист:

«Наше адвокатское бюро принципиально не занимается бракоразводными делами и многие знают это. Но последнее время даже к нам обращаются разводящиеся супруги, а это отнюдь не свидетельство уменьшения числа желающих развестись. Полагаю, их даже больше, поскольку за время карантина семейных ссор становится больше из-за снижения доходов семей и в целом ухудшения психологического состояния людей. Известно, что спустя определенное время супруги устают друг от друга, и браки в основном сохраняются благодаря тому, что люди отвлекаются на работу, раздельный досуг и пр. А когда этой возможности нет, степень напряжения, естественно, нарастает».

Даже если оставить за скобками устойчивую тенденцию увеличения числа разводов и гражданских браков, после карантина количество разводов возрастет, а браков в любом случае будет меньше. Статистика браков понизилась много больше – на 40%, а количество заключаемых браков явно не наверстает число разводов, принимая во внимание ухудшение экономического положения людей и общее чувство неуверенности в завтрашнем дне, полагает собеседник. По мнению Гасанова, для выхода из этой ситуации требуется государственная политика стимулирования вступающих в брак граждан.

«Не говорю о финансовой помощи молодым семьям – вряд ли это сделают, но государство могло бы применить иные фискальные и прочие послабления для молодых семей. Что же касается разводов, тут государство разве что может задействовать просветительскую работу через средства массовой информации. Сегодня телевидение в основном транслирует пропаганду не лучших западных установок, брак преподносится как нечто не столь важное по сравнению с личной свободой, поощряется снижение ответственности супругов. Но ведь брак — это не только любовь между двумя взрослыми людьми, но и ответственность за детей. Поскольку любой развод, даже если отношения между родителями остаются на хорошем уровне, а в 99% случаев у нас это не так, — большой стресс для детей. По этой причине требуется просветительская работа для укрепления института семьи, чтобы супруги прилагали максимум усилий для сохранения брака», — подытожил Гасанов.

Любопытно отметить, что снижение числа разводов и браков в карантин наблюдается не только в Азербайджане. Пандемия и самоизоляции не привели к росту количества разводов в России, утверждают эксперты РЭА имени Плеханова, а по данным Росстата, на фоне эпидемии коронавирусной инфекции в апреле 2020 года в России в четыре раза сократилось количество разводов, и эта тенденция продолжалась в последующие месяцы. Сокращение числа браков и разводов за первое полугодие зафиксировал Росстат в Башкирии, об этом 9 августа сообщает ИА Башинформ. В довесок этому первый заместитель мэра Душанбе Махмадсаид Зувайдзода на прошедшей пресс-конференции сообщил, что в столице снизилось число браков и разводов.