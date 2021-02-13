Почему с подсчетом инфляции лучше справятся «умные» машины?

Начать внедрение нового метода подсчета инфляции, основанного на применении современных электронных инструментов, предложил руководитель «Азербайджанского интернет-форума» Осман Гюндюз.

Начало текущего года отметилось рекордным повышением цен на продукты первой необходимости. Вслед за повышением тарифов на воду и горючее в стране дорожают первостепенные продукты и услуги. Однако данные Госкомстата констатируют незначительный рост уровня цен за январь — ведомство сообщило, что инфляция в первый месяц текущего года составила всего 3,3%, а продовольственная инфляция, по данным официальной статистики, не превысила 4,6%. Хотя независимые экономисты считают эти цифры оторванными от реальности и сообщают об отсутствии альтернативных данных и источников информации.

В этом контексте возникают вопросы о том, как государство контролирует рост цен, и создает ли оно возможности для общественного контроля в этой сфере? С этой точки зрения, создание единой цифровой платформы во многом поможет защитить права потребителей, сказал Гюндюз #: «После недавнего повышения тарифов на воду и горючее цены принялись расти по целому ряду продуктов и услуг, особенно же инфляция охватила продукты питания. Но контролирует ли правительство инфляцию, как оно собирает информацию об искусственном повышении цен и как защищает потребителей?», — вопрошает эксперт.

По его свидетельству, правительство не прилагает должных усилий, чтобы уменьшить влияние роста цен на процесс и усилить государственный и общественный контроль в этой сфере:

«Полагаю, Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка при Минэкономики, а также Центр электронного правительства могли бы совместно разработать более эффективные решения в этом направлении. Скажем, эти учреждения могли бы разработать и внедрить цифровое решение — мобильное приложение для отслеживания роста цен на социально значимые и наиболее востребованные товары. С его помощью граждане получили бы возможность информировать соответствующие государственные органы о повышении цен, а также осуществлять защиту своих потребительских прав».

В целом же эксперт предлагает Государственной антимонопольной службе, которая в последнее время особенно активна взялась за антимонопольное законодательство, уделять больше внимания защите прав потребителей. А то, что упомянутая служба входит в состав Министерства экономики, дает ей на это больше возможностей.

«В сложившейся ситуации просто необходимо разработать единую цифровую платформу не только для отслеживания роста цен, но также получения предложений и отзывов от граждан, — продолжил он. – Эта система к тому же могла бы быть более гибкой и полезной, если бы в платформу были интегрированы организации, работающие в сфере услуг и питания. В то же время граждане должны иметь возможность напрямую общаться через такую цифровую платформу с соответствующими государственными учреждениями».

Ведь очень часто наши граждане не могут вернуть купленный товар, остаются недовольны качеством услуг и затрудняются с соблюдением своих прав, поскольку не имеют возможности немедленно подать заявление, говорит Гюндюз: «Думаю, очень важно разработать единую цифровую платформу по всей стране, чтобы отслеживать цены на первостепенные товары и услуги, напрямую общаться с потребителями и получать их запросы. Надеюсь, что Государственная антимонопольная служба и Центр электронного правительства в ближайшее время смогут решить этот вопрос», — заметил он.

Действительно, сегодня в условиях развития цифровых технологий точный подсчет инфляции и фиксация уровня цен уже переходят из «ручного» в электронный формат. Вместо ручной работы статистические ведомства во всем мире переходят на новый порядок расчета потребительской инфляции, который объединяет большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта. Новый метод позволяет увеличить количество ценовых котировок и охват товаров.

Проще говоря, инфляцию и индекс потребительских цен подсчитывают «умные» машины, по возможности, исключающие ангажированный человеческий фактор. Все это способствует большей прозрачности, росту объективности в подсчетах и доверию населения к официальной статистике.