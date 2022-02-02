Тяжела доля автомобилиста в Азербайджане. Своеобразный техосмотр, «гаишники», камеры БТА – каждый гражданин Азербайджана, любящий крутить баранку, периодически сталкивается с подобными трудностями помимо пробок и дорогих запчастей, цены на которые из-за монополий, мягко говоря, кусаются. Более или менее стабильна была ситуация с обязательным автострахованием: процесс решался очень легко, и «железного коня» можно было застраховать, даже не посещая офис страховой компании, оплатив сумму по отправленному владельцу коду в любом платежном терминале. Но, у нас, видимо, любят опровергать афоризмы великих людей и доказывать, что слова этих великих людей не всегда приемлемы для Азербайджана. Известный бразильский писатель Пауло Коэльо говорил: «Все всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит это еще не конец» Так вот, у нас решили доказать обратное: Если все закончилось хорошо, значит это еще не конец…

Вот уже несколько дней социальные сети пестрят новостями и комментариями о том, что страховые компании отказываются страховать машины с малым объемом двигателя. Обращавшимся владельцам авто с двигателями рабочим объемом до 2 тыс. кубических сантиметров никто не отказывает, так как это было бы противозаконно, но при отправке соответствующих для страховки документов, сотрудники компаний вежливо отвечают, что «в системе произошел какой-то сбой» и, что «они сообщат водителю, как только техническая проблема будет решена». На первый взгляд все нормально, любая система может дать сбой. Но…

Дело в том, что у нас страхование авто является обязательным, и страховка имеет срок действия, по истечении которого, не застраховавшийся водитель получит «письмо счастья», попав в объективы камер дорожного слежения, которыми напичканы улицы Баку. Так, что делать автовладельцам, которые могут стать жертвой «сбоя системы» страховых компаний? Кто им возместит штрафы, начинающиеся с 50 АЗН? И вообще, на пустом ли месте возникла такая проблема? В поисках ответов на эти вопросы, оказалось, что проблема возникла не просто так…

В # обратился известный журналист, политический обозреватель, глава общественного объединения «Толерантность» Азер Рашидоглу, который отметил, что вот уже несколько дней сталкивается с проблемой страхования своего персонального автомобиля. Причину он видит в следующем:

«У меня не было проблем с обязательным страхованием. Но начиная с этого года, в сфере обязательного страхования автомобилей с малым объемом двигателя создаются искусственные преграды. Я провел небольшое журналистское расследование и выяснил, что причиной происходящего является то, что «маломоторными» автомобилями в основном пользуются водители такси. Так как, аварии в сфере частного извоза стали довольно распространенным явлением, видимо, сотрудникам страховых компаний неофициально поручено не страховать подобные автомобили. А из-за таксистов страдают и обычные владельцы авто. И вообще, если даже причиной подобного шага являются таксисты, компании не имеют право не страховать их машины, так как, закон для всех един», — рассказал нам Азер Рашидоглу.

По его словам, он обращался в несколько страховых компаний, таких как, Paşasığorta, Xalqsığorta, а также Azerisığorta. И везде ему говорили о том, что у них «не работает система». После «хождений по мукам», день спустя Азеру Рашидоглу удалось застраховать своего «железного коня» в компании Atəşgah Sığorta. «Там проблем «с системой» не было», — сказал нам Рашидоглу.

«Закон не требует от владельцев авто в обязательном порядке являться в офис страховой компании. Водители не должны терять на это время. Но как я узнал из соцсетей, даже те водители, которые обращаются в офисы компаний, тоже получают отказ. Сотрудники офисов сетуют на сбой в системе. Интересно, а как получается, что система работает для автомобилей с большим объемом двигателя, а при обращении авто с малым мотором, дает сбой? Страхование является обязательным и влечет за собой серьезные штрафы. Сотни автомобилистов не могут ездить из-за этой искусственной проблемы. Это неуважение к законам государства. Интересно, что при звонках на горячую линию страховых компаний, они хоть и не решают проблему, но с клиентом разговаривают вежливо, а в переписке хамят. Обновить страховку онлайн тоже не получается. Страхование для авто с малым объемом двигателя заблокировано. Я пожаловался в Нацбанк на проблемы, с которыми столкнулся. Они выслушали и сказали, что примут меры. Моя переписка и звонки с Paşasığorta, Azərisığorta, Xalqsığorta в течение дня не дали никаких результатов. Я не верю, что бы руководители упомянутых мною компаний были заинтересованы и могли самостоятельно принять такое решение. Создается впечатление, что какой-то мелкий чиновник саботирует их работу. Это фактически судебное дело. Нарушаются права водителей, а также вызывает недовольство клиентов работой компаний. Я не хочу водить машину с большим объемом двигателя, а ситуация фактически вынуждает всех на это. Помимо всего прочего, подобное также противоречит политике правительства по поощрению продажи автомобилей с малым мотором. Никто не выше государства, и мы готовы и способны доказать это в суде».

Вооружившись обвинениями водителей в лице Азера Рашидоглу, мы обратились в вышеупомянутые страховые компании. К сожалению, нам не удалось дозвониться в Azərisığorta и узнать мнение ее сотрудников. Но нам удалось переговорить с представителями компаний Paşasığorta и Xalqsığorta.

В Paşasığorta опровергли возможность «сбоев в системе». Как заявила нам сотрудница компании Айтадж Мамедова, «такого просто не может быть». Но, представители Xalqsığorta допустили возможность возникновения проблем с «системой».

Мы также обратились в Центральный банк. Представители департамента по контролю за страховыми операциями Центрального банка попросили нас связать их с Азером Рашидоглу и от него узнать детали проблемы. Они пообещали разобраться и решить проблему.

Через некоторое время с нами связался Азер Рашидоглу и сообщил, что ему позвонили из департамента по контролю над страховыми операциями Центробанка и обещали решить вопрос с страхованием его автомобиля.

«Я сказал, что уже застраховал свой автомобиль. Лучше помогите другим владельцам автомобилей, которым компании под различными предлогами мешают страховать свои машины. Сотрудники департамента обещали выполнить мою просьбу», — сообщил нам А.Рашидоглу.

Как заявил # юрист Аршад Гусейнов, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики от 31 мая 1996 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и Гражданским кодексом страны, все обратившиеся с целью страхования своих автомобилей должны быть застрахованы. «Если «система» не работает, то, компания должна найти другой путь страхования», — отметил Аршад Гусейнов.

К чести Центрального банка отметим, что, видимо, его сотрудники сдержали свое слово, так как вчера вечером несколько знакомых автовладельцев сообщили об удачной попытке застраховать свои автомобили. Лед тронулся, процесс пошел, и мы уверены, что сами страховые компании тоже заинтересованы в решении проблем со «сбоем в системе». Но, главный вопрос остается открытым – кому нужно было создавать проблемы на пустом месте? Видимо, для руководства страховых компаний этот вопрос является риторическим…