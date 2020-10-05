Почему предстоятель Карабахской епархии ААЦ вспомнил Аллахшукюра Пашазаде

По мере того, как Азербайджан закрепляет военные успехи и заявляет об освобождении новых населенных пунктов, армянская сторона неудачно пытается опровергнуть свою неспособность противостоять азербайджанской армии.

Непосредственно с территории Армении обстреливаются города и промышленные объекты Азербайджана. Гибнут и получают ранения мирные жители Азербайджана. В ходе вчерашнего ракетного обстрела азербайджанского города Гянджа пострадала местная жительница армянского происхождения Нина Григорян, 1943 года рождения.

А руководство Армении лицемерно заявляет о том, что армянская армия не обстреливает азербайджанские города. После июльских боев заявлявший о «высоком боевом духе» армянской армии премьер-министр Никол Пашинян слезно молит мировых лидеров остановить войну. Хотя до этого он словно победитель нагло выдвигал Азербайджану условия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Эту манера поведения мы сейчас наблюдаем не только у Пашиняна. Так, предстоятель Карабахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян в интервью Sputnik Армения заявил, что уверен, что шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде также выступает за мир и не хочет, чтобы гибли солдаты.

«Мы, духовные лица, всегда были за прекращение боевых действий, и я уверен, что и шейх Аллахшукюр Пашазаде также желает мира, он не хочет, чтобы его солдаты погибали, и это естественно», — сказал Мартиросян.

Вот как теперь говорит армянский священник. Он выступает за мир, хотя еще несколько месяцев назад в интервью центру HAYASA Мартиросян говорил иначе (https://youtu.be/oxuERREX9Mk).

Тогда он утверждал, что «апрельская война 2016 года свидетельствует о том, что армяне боролись за справедливость и поэтому Бог на их стороне».

«Я верю в Бога и знаю, что за правое дело Господь всегда на стороне тех, у кого правая битва. Поэтому победа в любом случае будет за нами (армянами — ред.)», — заявлял Мартиросян.

Он также отмечал, что армяне не желают никому зла. «Мы хотим восстановить справедливость. В 1921 году Сталин нелегитимно подарил Азербайджану исторические провинции Армении Утик, Карабах и Нахчыван. Такова наша судьба надо это исправлять», — отмечал священник.

Представитель христианской религии, которая во главу угла ставит милосердие, сострадание, любовь к ближнему и непротивление злу говорит об «исторической несправедливости». Рассуждает о «решении» Сталина, хотя подобного не было и в помине. Но, самое главное, Мартиросян призывает армян исправлять эту «несправедливость» путем военной агрессии против Азербайджана.

А теперь, видя военные успехи Азербайджана, призывавший армян к войне священник вдруг заговорил о том, что он всегда был за прекращение боевых действий. Воистину был прав армянский поэт Егише Чаренц, утверждавший, что лицемерие у армян проявляется еще в утробе матери…