Вчерашнее сообщение газеты Washington Post о том, что Турция заблокировала принятие заявления НАТО, в котором говорилось о «практических действиях» в отношении Беларуси в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом на его борту белорусскими властями бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, не стало неожиданностью.

Поскольку ранее об этом же писало агентство Reuters, согласно которому Анкара настояла на том, чтобы из заявления Североатлантического альянса от 26 мая о посадке самолета Ryanair в Минске убрали упоминание о поддержке новых санкций против Беларуси и призыв к освобождению всех политзаключенных.

Как сообщили агентству дипломатические источники, Турция призывала союзников по НАТО смягчить официальную реакцию Альянса на инцидент. В результате НАТО опубликовало заявление, в котором члены Североатлантического альянса осудили действия властей Беларуси и призвали освободить Протасевича и задержанную вместе с ним россиянку Софью Сапегу, однако в нем не говорилось ничего о санкциях, на которых настаивали страны Прибалтики и Польша. Кроме того, заявили собеседники Reuters, из него убрали слова о возможной приостановке сотрудничества НАТО с Беларусью.

В результате, как сообщил Reuters официальный представитель НАТО, окончательное заявление Альянса по Беларуси «было согласовано всеми 30 союзниками, включая Турцию, на основе консенсуса во избежание дальнейших разногласий».

Чем же можно объяснить такую позицию Турции? Желанием сохранить связи с Россией, ближайшим союзником Беларуси, особыми отношениями с Минском, или же желанием Анкары усилить свои позиции во время торгов по разного рода проблемам с Западом? Тем более, что впереди маячит саммит лидеров НАТО в Брюсселе, на полях которого запланирована личная встреча президентов США Джо Байдена и Турции Реджеп Тайип Эрдогана.

Возможно, Анкара таким образом планирует получить уступки как со стороны НАТО, так и президента Байдена по интересующим ее направлениям. И эта поддержка Минска Анкарой отнюдь не означает, что и она не подключится к санкциям, в случае их введения. Вспомним, что год назад Турция наложила вето на натовский антироссийский План обороны Польши и стран Балтии (Eagle Defender), потребовав при этом признания сирийских (курдских) Сил народной самообороны (YPG) со стороны НАТО как террористической организации. И несмотря на то, что требование Турции не было удовлетворено, она впоследствии отозвала свое вето на Eagle Defender.

Т.е., в политике нет друзей — есть только интересы. И если Анкаре удастся на саммите НАТО добиться уступок для себя по стратегическим вопросам, то Турция легко отзовет свое вето и подключится к санкциям против Беларуси.

Хотя, известный турецкий аналитик, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер считает, что Турция, скорее всего, тем самым просто сделала небольшой жест в сторону России перед открытием туристического сезона. Кроме того, Турция, как, впрочем, и Германия, не верит, что санкции могут повлиять и оказать позитивное влияние на внешнюю политику той или иной страны, тем более что речь идет не о Евросоюзе, а о НАТО, с которой у Турции проблем нет. А с США, по мнению турецкого эксперта, Эрдоган договорится и без Минска, поскольку через Турцию проходит «Средний коридор»- морской и сухопутные пути китайского проекта «Один путь, один пояс», препятствие реализации которой является первозадачей для администрации Байдена.

Однако, все же следует учесть, что президенту Эрдогану предстоят сложные переговоры с новым американским президентом по урегулированию вопроса поставок российских комплексов С-400, по F-35, Восточному Средиземноморью, курдскому вопросу и по сирийским беженцам.

И нельзя исключать, что белорусский вопрос для Эрдогана в этом контексте является ничем иным, как средством давления на союзников по НАТО для продвижения своих стратегических интересов. Более того, в случае достижения соглашения с Байденом, претерпят изменения даже отношения Турции с Россией. С учетом того, что интересы Анкары не совпадают с Москвой по многим вопросам – есть разногласия по Крыму, по Южному Кавказу, в частности по карабахскому вопросу, Турция поддерживает Украину в вопросе ее территориальной целостности, наращивает сотрудничество в военной сфере. В то же время, именно Турция является аванпостом НАТО на южных рубежах России. И именно Турция командует силами быстрого реагирования НАТО, которые были созданы в ответ на агрессию России против Крыма и Украины.

Все это позволяет предположить, что вето по Беларуси всего лишь очередной тактический ход Эрдогана, рассчитанный на достижение в долгосрочной перспективе своих стратегических целей.