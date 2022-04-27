Папа Римский Франциск в своем обращении к верующим вступился за тещ и свекровей, призвав избавиться от популярных стереотипов в семейных отношениях, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня теща является мифическим персонажем. Свекровь, я не говорю, что мы думаем о ней как о дьяволе, но мы всегда думаем как о плохом персонаже. А свекровь и теща — это мама вашего мужа или мама вашей жены», — напомнил Франциск.

Он отметил, что убеждение «чем дальше теща, тем лучше» является ошибочным.

«Нет! Она мать, она пожилая. Одна из лучших вещей для бабушек — видеть своих внуков. Когда у их детей появляются дети, они возвращаются к жизни», — пояснил понтифик.

Папа Римский также попросил старшее поколение «следить за языком» в общении с супругами своих детей.