В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) последний валютный аукцион не состоялся. Уже во второй раз банки республики не представили заявки на покупку иностранной валюты. На предыдущем аукционе (19 января) спрос на инвалюту был — он составил всего $ 1,5 млн и был полностью удовлетворен.

Итак, на последних двух валютных аукционах, организованных ЦБ, заявок от банков не поступало. Это означает, что ни один банк не был заинтересован в покупке выставленных на аукцион долларов, пишут СМИ.

О причинах странного явления беседуем с юристом и финансистом Акрамом Гасановым.

— Почему коммерческие банки отказались от валюты и можно ли доверять официальной версии о полном отсутствии спроса на доллары?

— Тут два варианта. Либо действительно у банков нет потребности в иностранной валюте, т.е. упал спрос. Нужно пояснить, что валюту у них покупает население либо бизнес. И если принять на веру, что спрос действительно упал до нуля, получается, банкам достаточно тех долларов, что они покупают у населения и предпринимателей. При этом понятно, что население и бизнес продают валюту меньше и реже. Мог ли спрос настолько сократиться?

В стране действительно упала экономическая активность, но не думаю, что настолько. К тому же здесь есть иностранный бизнес, которому нужна валюта для операций с зарубежными контрагентами. Потому такое выглядит несколько странно. Но такова официальная версия… Второе более правдоподобное объяснение – административный ресурс. Банкам просто приказали не подавать заявки на покупку долларов, либо подавать заниженные требования. За последние месяцы заявки банков на аукционах были небольшие, а сейчас прекратились вовсе.

— Если доллары не нужны, почему тогда действует лимит на покупку валюты в коммерческих банках?

— И это тоже наводит на мысль, что банкам приказали не подавать заявки на аукционах. К тому же известно, что и лимит на продажу долларов применили централизованно, а банки взяли на себя всю ответственность. И получилось так, что вдруг все 25 банков страны, действуя во вред своему бизнесу, объединились с конкурентами и перестали продавать больше лимита. Так что, мы сейчас видим две похожие ситуации… Вполне возможно, что и в случае с заявками на покупку долларов банкам приказали этого не делать. Мол, не подавайте и скажите, что вам самим доллары не нужны.

На эту мысль наводит еще и высокий курс покупки долларов у бизнеса и населения. На сайтах банков он даже выше 1,69, а должен быть 1,68 — 1,67 и ниже. У Центробанка покупают за 1,70 — у населения почти по тому же курсу. Если валюта, как утверждают банки, не нужна, зачем покупать ее по высокому курсу? Следовательно, доллары банкам нужны, но они не могут приобрести их у Центробанка.

— Для чего это нужно государству при стабильно высокой нефти?

— При нашей непрозрачной экономике и системе управления делать однозначные выводы сложновато. Но можно предположить, что по какой-то причине государство решило экономить валютные резервы, и кто-то принял такое решение. Кстати, по той же причине действует лимит на продажу долларов в банках. Его не отменяют, хоть и говорят, что спроса на доллары нет. А если нет спроса, зачем лимит? При этом власти не хотят признать, что ограничили продажу валюты, и прикрываются банками. Сейчас же внушают, что спроса на доллары нет вовсе, чтобы не будоражить общество.

Возможно, таким решением бизнес отсылают на «черный» валютный рынок, которым с недавнего времени заправляют «не обычные», скажем так, люди. А во избежание паники сообщают, что спроса нет и все хорошо.

Не скажу, что у государства сейчас проблемы с иностранной валютой. Цена нефти высокая, валютные резервы все это время росли. Но могут быть какие-то негативные ожидания, либо по каким-то проблемам, либо же расходам в будущем. Поэтому решили любой ценой валютные резервы сберечь. Помните эпизод из «Семнадцати мгновений весны», крылатую фразу Мюллера: «Невозможно понять логику непрофессионала». Вот и мы сейчас в таком положении… Решения принимают непрофессионалы.

И если еще пять – десять лет назад я бы не говорил этого с такой уверенностью, сегодня все чаще приходится с этим сталкиваться. Так что не удивлюсь, если все это инициировали какие-нибудь гламурные мальчики, которые продвинулись благодаря каким-то своим данным, умению себя подать. Такие могли предложить, мол, а давайте мы всех обманем и скажем, что лимит ввели банки (полная чушь), и нету никакого спроса на валюту… Мне это кажется более убедительным, нежели упавший спрос на валюту. Хотя и падение спроса допустить можно, но временное, а не так, что теперь такое будет из месяца в месяц повторяться.