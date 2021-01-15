Почему армяне недовольны новой азербайджанской маркой?

Позорно проиграв войну, власти Армении бесятся от собственного бессилия и стремятся создать видимость какой-либо весомости в глазах собственного населения. Столкнувшись с принципиальной и твердой позицией Азербайджана по отказу считать задержанных после заключения 10 ноября Трехстороннего заявления вооруженных граждан Армении, направленных на освобожденные территории с целью совершения провокаций и диверсий в качестве военнопленных, в Ереване изливаются желчью в адрес Баку.

Так, омбудсмен Армении Арман Татоян на своей Фейсбук-странице опубликовал фотографию азербайджанской марки. На этой марке, выпущенной Министерством транспорта, связи и высоких технологий, изображен человек в спецодежде, который дезинфицирует Карабахский регион Азербайджана.

По мнению Татояна, этот факт является «откровенной пропагандой уничтожения карабахских армян». Обладающий больной фантазией омбудсмен полагает, что «эта марка в очередной раз доказывает, что Азербайджан ведет политику геноцида в отношении армян».

По большому счету, человек в спецодежде дезинфицирует Карабах от вируса сепаратизма. Того самого, что на протяжении свыше 30 лет мешал развитию современной азербайджанской государственности и с помощью которой на Азербайджан оказывалось международное давление. Азербайджанская армия подавила очаг распространения вируса сепаратизма. Это и символизирует вышеупомянутая марка, но больная фантазия Татояна позволяет ему видеть в этом «геноцид армян».

«Проводимая на государственном уровне пропаганда армянофобии последовательно осуществляется на протяжении многих лет. Именно следствием пропаганды вражды и армяноненавистнической политики являются те жестокости и пытки, которые совершали в ходе боевых действий служащие азербайджанских вооруженных сил в отношении этнических армян», — упражняется во лжи Татоян.

Генпрокуратура Азербайджана привлекала к ответственности военнослужащих за подобные действия в отношении армянских военнослужащих, однако правоохранительные органы Армении не спешат наказать армянских солдат за издевательства и пытки над азербайджанскими военнопленными. Что же касается якобы пропаганды армянофобии на госуровне, то экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян с международных трибун вещали об этнической несовместимости армян и азербайджанцев. Это не удивительно с учетом того, что в центре Еревана воздвигнут памятник Гагерину Нжде, известному своими антитюркскими цитатами.

Пропагандируемая на протяжении многих лет азербайджанофобия в армянских СМИ привела к тому, что при виде азербайджанских военнослужащих в Сюникской области Армении жители приграничных сел испытывают животный страх.

Почему же молчал Татоян, когда во время 44-дневной войны армянская армия обстреливала мирное население и гражданские объекты Азербайджана? Разве это не было не только попиранием со стороны Армении международного права, но и признаком варварства народа, считающего себя цивилизованным еще со времен Тиграна Великого? Кстати, во время ракетного обстрела Гянджи была ранена гражданка Азербайджана армянского происхождения Карина Григорян, 1943 года рождения. Из-под развалин разрушенного дома эту армянку вывели двое азербайджанцев. Пример очень показательный.

Теперь хочется сказать несколько слов об «армянофобии на госуровне». Напомню один случай. В 2015 году президент Азербайджана Ильхам Алиев во время церемонии награждения призеров Европейских игр заступился за украинского боксера армянского происхождения Геворга Манукяна.

Когда во время награждения в зале было объявлено имя Манукяна, с трибун пошел неодобрительный гул. Но Ильхам Алиев жестом попросил зрителей не освистывать боксера, после чего зал к радости украинского спортсмена стал аплодировать. Президент знаком руки поблагодарил публику за понимание, а Манукян, в свою очередь, сказал «спасибо» Ильхаму Алиеву. Это и есть проявление в Азербайджане «армянофобии на государственном уровне»?