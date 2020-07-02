«Победа» над коронавирусом в отдельно взятой стране

Беларусь победила COVID-19, заявил глава республики Александр Лукашенко во время вручения государственных наград. «На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили», — приводил слова президента его пресс-служба.

По мнению Лукашенко, страна показала «политическое здравомыслие и народную мудрость». «И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», — заверил он.

Ко 2 июля в Беларуси выявлено 62 698 случаев коронавируса, из-за инфекции умерли 405 пациентов. В настоящее время на лечении находятся 13 555 человек, из них 89 в критическом состоянии, говорится на портале Worldmeters, где собрана вся статистика по заболеваемости в реальном времени. Если ранее суточный прирост составлял порядка 900 новых случаев, то в последнее время наблюдается снижение до менее чем 300 человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.

Несколькими днями ранее Лукашенко признался, что переживал, опасаясь не оправдать доверие белорусов в связи с выбранной стратегией борьбы с коронавирусом.

«Я как президент, с ума сходя, три месяца эти переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что один в мире, одна страна особый путь заняла борьбы с этим вирусом. Думаю, мало того что вы не поняли, а не дай бог, мы не справимся — вы точно начнете об меня вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко. Но мы победили», — сказал он при встрече с представителями Минской области. Фрагмент разговора был показан по телеканалу «Беларусь 1».