Победа Грузии над Россией – в правовом поле Европы

В жизни Грузии важное событие. Спустя 12 лет Европейский суд по правам человека (Страсбург) принял постановление, обвиняющее Россию в совершении преступных действий в августе 2008 года, когда Москва устроила повторное вторжение и укрепила свой контроль над двумя оккупированными регионами Грузии. В документе говорится о пытках, о бесчеловечном отношении.

Грузия подала иск в Страсбургский суд еще 11 августа 2008 года, в нем она обвиняла Россию в нарушении восьми статей Европейской конвенции о правах человека. То есть, по сути, Грузия выиграла иск против России по делу о той войне.

Насколько высока значимость этого события, и какими могут быть последствия этого решения для агрессора и оккупанта, для Кремля? На эти вопросы # ответили известные зарубежные политологи.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Конечно, это очень важное событие для Грузии, как с правовой и политической точки зрения, так и психологически. Что касается права, сейчас те граждане Грузии, которые непосредственно пострадали от российской агрессии, имеют все основания подавать иски с требованием компенсации за нанесенный ущерб. Думаю, что это не заставит себя ждать.

Кроме того, у Грузии есть ещё один иск в Гаагском суде, и несмотря на то, что международное право не является прецедентным, думаю, решение ЕСПЧ также окажет определенное влияние на решение Гаагского суда.

Теперь, что касается политического аспекта – конечно, решение ЕСПЧ это серьезное подспорье для Грузии в проведении политики непризнания. Ведь Москва продолжает искать слабые места в международном сообществе, для того, чтобы добиться «признания» Абхазии и так называемой Южной Осетии. Последний пример с Сирией особенно показателен. Не стоит забывать и то обстоятельство, что с приходом новой администрации США мы на пороге нового переформатирования мировой политики, и это решение ЕСПЧ вполне ложится в новый тренд. И конечно, не стоит забывать о психологическом аспекте. Как справедливо заметила политолог Хатуна Лагазидзе — «Мы отвыкли от побед». И эта победа, несомненно, будет мощным психологическим драйвером для всей страны, тем более, что вопрос о российской агрессии — один из немногих вопросов, по которому в грузинском обществе существует полный консенсус.

Однако в этом решении есть и ложка дегтя. Два из восьми пунктов иска Грузии удовлетворены не были. Один из них, это пункт о начале российской агрессии 7 августа, на самом деле это было ожидаемо, определение начала даты российской агрессии не входит в компетенцию ЕСПЧ. Гораздо более болезненное для нас решение — о том, что события в активной фазе боевых действий (с 8 по 12 августа 2008 года) не подпадают под юрисдикцию Российской Федерации для целей статьи 1 Конвенции (что Российская Федерация не осуществляла эффективный контроль). Комментируя это решение, известный грузинский юрист Давид Джандиери объяснил, что это значит — нарушение статей Конвенции, которое является для нас несомненной победой, к сожалению, относится только к периоду после окончания военных действий, и упрекнул наши власти, что в вопросе об отчуждении имущества телекомпании Рустави 2 они были куда более активны.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Мир постепенно идет к признанию России агрессивной террористической структурой, подлежащей расформированию. Но исполнить такое решение, даже если оно будет не на уровне отдельных судебных решений, а на уровне всего цивилизованного сообщества, не так просто. Первым безусловным шагом по демонтажу России должно стать исключение её из СБ ООН и лишение её права вето. Вторым шагом — отказ от ЛЮБЫХ личных контактов и, естественно, сотрудничества с российским руководством по ЛЮБЫМ, прежде всего, политическим вопросам, кроме торговли. И только после этого можно переходить к последующим этапам.

Пока же мы видим абсолютное непонимание русских реалий и надежды на то, что некие либералы «уронят» путинский режим, и всё изменится. Не «уронят» и не изменится. Дело не в режиме, а в России как таковой. Пока такого понимания не будет, всё остальное — не более чем сотрясание воздуха.