Вслед за звездой украинской эстрады Максом Барских (Микола Бортник) окупационный режим Армении поддержала еще одна певица из этой страны — Тина Кароль. Она — народная артистка Украины, сообщает #.

15 ноября концерт Кароль должен быть пройти на главной сцене Баку — во Дворце Гейдара Алиева.

Тина Кароль прекрасно знакома с Азербайджаном и нашей культурой — она была в Баку и в рамках промотура «Евровидения», где она представляла Украину, и зажигала на такой крупной площадке, как Зеленый театр.

Поэтому поддержка певицей окупационной политики Армении, мягко говоря, наводит на странные мысли.

«Жизнь армян имеет значение» (#armenianlivesmatter) — написала Тина Кароль и опубликовала флаг Армении. Публикация была размещена в ее инстаграм истории.

После этого не прошло и пяти минут, как организаторы отменили концерт скандальной артистки.

Публикацией об отмене концерта поделились представители Дворца Гейдара Алиева и централизованные кассы Баку Iticket.Az

«Концерт Тины Кароль, запланированный на 15 ноября, отменен! На сцене Азербайджана нет места артисту, который поддерживает режим агрессора», — сообщается в заявление.

Реакция азербайджанских пользователей последовала незамедлительно и несла в себе возмущение и недопонимание.

«То, что случилось один раз, может никогда больше не повториться, но то, что случилось дважды, обязательно произойдет и в третий раз», — прокомментировала ситуацию пользователь Instagram Нармина Гаджиева.