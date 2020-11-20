По случаю победы в Отечественной войне учреждаются ордена и медали

В Азербайджане будут учреждены новые ордена и медали.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в законопроекте «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджанской Республики «По случаю победы в Отечественной войне», включенном в повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, по случаю победы в Отечественной войне будут учреждены ордена «Победа» и «Карабах». В то же время будут учреждены медали «Герой Отечественной войны», «Храбрый воин», «За отличие в бою», «За освобождение Суговушан», «За освобождение Джабраила», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Физули», «За освобождение Зангилана», «За освобождение Губадлы», «За освобождение Шуши», «За освобождение Кяльбаджара», «За освобождение Агдама», «За освобождение Лачина», «Участник Отечественной войны» и «За заслуги в тылу в Отечественной войне».

Учреждается также звание «Герой Отечественной войны Азербайджанской Республики».

Законопроект был вынесен на голосование в первом чтении и принят.

Кроме этого депутат Фазаиль Агамалы предложил учредить орден «Спаситель» и наградить им Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева».

Депутат Сиявуш Новрузов предложил добавить в проект предложение «Звание и орден «Герой Отечества» сначала представить президенту страны».

Спикер Сахиба Гафарова сказала, что это очень важное предложение: «Это тема отдельного заседания».