Обнародован прогноз погоды на 3 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидающийся утром дождь будет продолжаться в течение дня. В отдельных местах полуострова дожди будут интенсивными, ветер северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем — 13-17° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливни, грозы, град, в высокогорье прогнозируется снег, местами туман. Западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-12° тепла, днем — 13-18° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем — 3-6° тепла.