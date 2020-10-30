По предварительным данным, в результате землетрясения в Измире погибли 12 человек

Как сообщалось ранее, на западе Турции в пятницу произошло землетрясение магнитудой 6,6.

В Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что эпицентр толчков, зафиксированных в 14.51 по местному времени (15.51 по бакинскому), находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир.

Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.

Толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции.

В МВД Турции сообщили, что в результате землетрясения в районах Борнова и Байраклы в городе Измир разрушены шесть жилых зданий.

По предварительным данным, в результате землетрясения в Измире погибли 12 человек, 438 пострадавший.

Из-под завалов спасены 70 жителей. На проведение работ в Измире первоначально выделено 3 млн турецких лир.