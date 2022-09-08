Швеция и Финляндия до сих пор не выполнили договоренности с Турцией для вступления в НАТО. Об этом заявил спикер Великого Национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп, передает газета Aydınlık.

По его словам, Анкара ожидает, что Стокгольм и Хельсинки примут меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), FETÖ (глава организации Фетхуллах Гюлен обвиняется в Турции в попытке организовать в республике государственный переворот в 2016 году ) и других террористических организаций.

«Но пока никаких шагов не предпринято, несмотря на то, что с момента подписания меморандума прошло почти два месяца», — сказал Шентоп.

При этом политик добавил, что Турция в целом поддерживает стратегическую цель Швеции и Финляндии по членству в Североатлантическом альянсе.

После того, как Россия начала войну в Украине, Швеция и Финляндия изъявили желание вступить в НАТО, опасаясь «российской угрозы». Против их присоединения к альянсу выступила только Турция. В дальнейшем Анкара выдвинула Стокгольму и Хельсинки ряд условий, при выполнение которых турецкая сторона даст свое согласие на членство в организации. Среди этих требований, в частности, была названа депортация сторонников признанной в Турции террористической «Рабочей партии Курдистана» (РПК).