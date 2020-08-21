По маминым стопам: Ильгара Кязимова покорила всех своим голосом

Дочь народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой – Ильгара представила новый проект, который показал ее вокальный талант с совершенно неожиданной стороны.

Песня под названием «Dəniz ver» представлена в дуэте с Эльнуром Гусейновым, дважды представлявшим Азербайджан на европейском песенном конкурсе «Евровидение».

Как сообщает #, премьера дуэта состоялась сегодня на популярном азербайджанском музыкальном YouTube-канале Baku Music Factory.

Автором композиции является Erkin Love (Эркин Османлы), продюсером по вокалу выступил Исмаил Асадов. Ожидается, что исполнители снимут на песню клип, а воплотить образы, представленные на обложке трека, творческой паре помогли известные стилисты Анар Агакишиев, Фуад Гаджиев и Айтен Гусейнзаде.

В соцсетях, где исполнители также поделились радостной новостью со своими поклонниками, новый проект вызвал большой ажиотаж. Подписчики Ильгары Кязимовой признались, что не ожидали от певицы такого вокального взрыва:

«Просто завораживающе», «бесподобное исполнение», «песню хочется слушать на повторе», — страница дочери Айгюн Кязимовой в Instagram заполнилась восторженными комплиментами и отзывами фолловеров. Главный вердикт по итогам премьеры от поклонников был таков:

«Ильгара — истинная дочь своей талантливой и неподражаемой мамы».

В свою очередь, Айгюн Кязимова поздравила дочь и Эльнура с новым проектом и пожелала им удачи:

«Ваш успех – это мой успех! Уверена, что новая песня найдет своего слушателя», — написала звезда на своей странице в Instagram. К поздравлениям Айгюн Кязимовой присоединились многие коллеги по цеху. Все они также пожелали Ильгаре новых творческих достижений, и призвали тандем не останавливаться:

«Ильгара, Эльнур, мы ждем от вас продолжения. Ваши голоса невероятно гармонично сочетаются, и вы просто обязаны порадовать нас новыми совместными композициями», — написала одна из подписчиц Ильгары Кязимовой.

Единственной дочери Айгюн Кязимовой в этом году исполняется 30 лет. Она не раз выступала на сцене со своей звездной мамой, а также принимала участие в национальном отборе на конкурс «Евровидение» в 2011 году.

Ильгара Кязимова не замужем, однако, в прошлом году СМИ писали о ее романе с футболистом клуба «Сабаил», бразильцем Эрико Константино да Силвой.