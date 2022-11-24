Украинские системы ПВО, расположенные в самом центре городов, бьют по жилым домам и мирному населению, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», – сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Экстренное заседание было собрано по просьбе президента Украины Владимира Зеленского после очередного массированного ракетного обстрела украинских городов со стороны России. Украинский лидер обвинил Москву в преступлениях против человечности. По его словам, Россия не предложила миру ничего, кроме террора, дестабилизации и дезинформации.

Согласно данным ВВС Украины, 23 ноября Россия выпустила по территории страны 67 ракет типа Х-101, Х-555 и «Калибр», 51 из которых удалось сбить. Только по Киеву было выпущено 30 ракет. В результате ударов погибли по меньшей мере 10 человек, более 30 были ранены.

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что у российских ударов нет военного смысла. Их главная цель – «увеличение числа смертей и страдания украинских мужчин, женщин и детей». Кроме того, в Вашингтоне предупредили об увеличении риска аварий на атомных электростанциях Украины.

После массированного ракетного удара все украинские АЭС, находящиеся под контролем Киева, были переведены в аварийный режим. От энергосистемы отключили Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую АЭС. В «Энергоатоме» объяснили это разрушением сетей. Также была частично обесточена большая часть ТЭС и ГЭС, сообщили в украинском Минэнергетики.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил о разрушении примерно половины всей энергетической инфраструктуры страны. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, с каждой атакой становится все сложнее восстановить поврежденное оборудование и обеспечить бесперебойную работу энергосистемы.

В ответ на российские обстрелы крупнейшие города Европы решили подарить Украине электрогенераторы и трансформаторы. Инициативу «Генераторы надежды» выдвинули председатель Европарламента Роберта Метсола и мэр Флоренции Дарио Нарделла. В первую очередь генераторы должны обеспечить больницы, школы, водонапорные станции, центры помощи, приюты и линии телефонной связи. (moscowtimes.ru)