Очередной караван гуманитарной помощи проехал по Лачинской дороге, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

Как сообщает АПА, в соответствии с ранее согласованным порядком, сегодня участниками акции были созданы условия для движения двух грузовиков марки «КамАЗ» и двух легковых автомобилей марки «УАЗ Патриот», принадлежащих российскому миротворческому контингенту, из Лачина в направлении Ханкенди, и одного бронеавтомобиля марки «Тигр» в обратном направлении.

Караван гуманитарной помощи беспрепятственно проехал к месту назначения.