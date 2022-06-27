В рамках первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Турции и Казахстана в Баку была подчеркнута важность развития коридора в Восточно-Зангезурском регионе.

Как сообщает АПА, в Бакинской Декларации, подписанной в рамках встречи, министры подчеркнули необходимость полной эксплуатации новопредложенных коридоров.

«Министры заявили о необходимости полной эксплуатации новопредложенных коридоров, которые укрепят связи в регионе, включая создание железнодорожных и автомобильных коридоров, отраженных в трехсторонних заявлениях Азербайджанской Республики, Армении и Российской Федерации от 9/10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Министры заявили о важности развития коридора, связывающего Восточный Зангезур и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, как перспективной части Среднего коридора», — отмечается в документе.