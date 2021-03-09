По факту гибели женщины в Баку возбуждено уголовное дело

В прокуратуру поступила информация о смерти женщины 7 марта около 12 часов на улице Пушкина Насиминского района Баку.

Как сообщили АПА в прокуратуре Насиминского района, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия и тела.

Установлено, что Шафаг Магеррам гызы Нематова (1987 г.р.) погибла в результате падения на нее одной из железных конструкций, установленных вокруг административного здания в связи с ремонтными работами, проводимыми в главном корпусе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

По факту в прокуратуре Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия).

Следствие продолжается.