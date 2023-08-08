В Турции задержан и доставлен в Азербайджан ученый-экономист Фазиль Гасымов, которого турки обвиняют в связях с сетью FETÖ.

По официальным данным, Гасымов задержан в связи с уголовным делом ученого-экономиста Губада Ибадоглу. Правоохранительные органы Азербайджана подтверждают задержание Гасымова, но не уточняют по какому делу.

«Объявленный в розыск по уголовному делу Фазиль Гасымов был задержан сотрудниками МВД и доставлен в Азербайджан и передан следствию», — сказали в пресс-службе МВД.

Брат Гасымова Назим Гасымов сообщил Turan, что его увезли из дома, где он проживал.

«О причине его задержания, никакой информации не предоставили. Мы узнали из социальных сетей, что Фазиля привезли в Баку. Однако нашей семье причину задержания не сообщили и мы не можем получить информацию о нем в государственных структурах», — сказал Н.Гасымов.

По его словам, Фазиль Гасымов окончил университет «Кавказ» (деятельность университета была приостановлена 16 января 2017 г.), далее он продолжил образование в Турции, окончив докторантуру Стамбульского университета.

«Насколько я знаю, он работал в компании Мубариза Мансимова (судоходная компания Palmali)», — продолжил Н.Гасымов. «Фазиль был президентским стипендиантом, очень любит свою Родину и государство», — сказал брат.

В свою очередь, адвокат Губада Ибадоглу Бахруз Байрамов отметил, пока в Азербайджане никто не привлечен к уголовной ответственности за причастность к FETÖ (сеть образовательных организаций, принадлежащих проповеднику Фатулла Гюлену – личному врагу президента Эрдогана – ред.)

“В УК Азербайджана нет статьи, карающей за членство в FETÖ. Парламент страны также не признал FETÖ террористической организацией. Поэтому, никто не может нести отвественность, даже если имеет связь с FETÖ», — отметил адвокат. Он сказал, что ничего не знает о привлечении по делу Ибадоглу человека по имени Фазиль Гасымов.

Ранее, МВД заявляло, что Ибадоглу задержан на основе показаний некоего Анара Алиева, арестованного за причастность к FETÖ.

23 июля синхронно с задержанием Ибадоглу в провластных СМИ Азербайджана со ссылкой на проправительственную турецкую газету Yeni Şafak появились сообщения о задержаниях в Баку четырех человек, связанных с FETО, среди которых упоминался и Анар Алиев.

В частности, сообщалось, что были задержаны: «один из бывших лидеров FETO в Азербайджане Дойруш Джафаров; отвечающий за финансовые дела организации, Гумрах Абдурахманов; директор центра Yurd Руслан Алиев и отвечающий за организационные вопросы Анар Алиев».

«Установлено, что Джафаров, Абдурахманов и Алиев длительное время продвигали свои идеи в образовательных центрах FETO в Азербайджане и предпринимали шаги по привлечению молодых людей в организацию», — писала проправительственная пресса Азербайджана.

На следующий день стало известно о том, что все трое арестованы, и им, как и Ибадоглу, предъявлено обвинение в изготовлении, приобретении или сбыте фальшивых денег (статья 204.3.1) УК Азербайджана.

Арестованный Руслан Алиев является преподавателем Бакинского Инженерного Университета (создан на базе университета «Кавказ»).