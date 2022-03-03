«Аль-Каида» остается неконтролируемой, а «Исламское государство» удвоило свою численность в Афганистане, заявил в четверг заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция высокого уровня «Региональное сотрудничество стран Центральной Азии в рамках совместного плана действий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН». Организаторами мероприятия выступают институт стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, министерство иностранных дел страны, а также Контртеррористическое управление ООН, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«В сложившейся ситуации в Афганистане, где «Аль-Каида» остается неконтролируемой, а ДАИШ (арабский акроним ИГ – ред.) почти удвоился в размерах, требуются согласованные региональные действия», — сказал Воронков, выступая на конференции.

Заместитель генсека ООН отметил, что совместный план действий является тем самым механизмом, с помощью которого в регионе может быть усилено комплексное многостороннее сотрудничество, необходимое в подобных обстоятельствах.