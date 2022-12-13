Иран хочет ограничить дальность ракет, которыми он планирует снабдить Россию для войны в Украине, сообщил Axios со ссылкой на четыре источника, знакомые с отчетами израильской разведки.

Тегеран опасается реакции международного сообщества: поставки баллистических ракет могут нарушить резолюцию Совета безопасности ООН и привести к новым санкциям против страны. Документ запрещает передавать Ирану или получать от него вооружение с дальностью более 300 км и полезной нагрузкой более 500 кг до октября 2023 года.

Тегеран планирует соблюсти эти ограничения, утверждают израильские чиновники. Для этого иранцы модифицируют ракетный комплекс Fateh-110 с дальностью 300 км, сократив его радиус действия. Сначала руководство страны хотело отправить России ракеты Zolfaghar, которые могут поражать цели на расстоянии 700 км, но теперь отвергло эту идею.

В последние недели Израиль предоставил западным странам разведданные о поставках иранского оружия Москве. Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил 9 декабря, что Белый дом по-прежнему обеспокоен возможностью того, что Иран снабдит Россию баллистическими ракетами.

Сейчас Москва применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотников: многоцелевые Mohajer-6 и дроны-камикадзе Shahed-136. Последние перекрашиваются в другие цвета и выдаются за собственную разработку России под названием «Герань». Летательные аппараты используются для ударов по критически важной инфраструктуре Украины. ООН призывала исследовать обломки сбитых дронов в Украине, но Москва пригрозила, что пересмотрит свои отношения с организацией, если ее специалисты займутся этим вопросом.

Также Россия вела переговоры с Тегераном о поставках ракет класса «земля–земля». Кроме того, секретарь Совбеза Украины Сергей Данилов говорил, что на аннексированных территориях Украины действовали иранские инструкторы. По его словам, некоторые из них были убиты в Крыму.

За военную помощь Россия платила Ирану наличными, которые перебрасывала на военном самолете Ил-76, а также захваченным западным оружием, включая комплексы NLAW, Javelin и Stinger, сообщали западные спецслужбы. (moscowtimes.ru)