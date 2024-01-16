В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, о проведённом рейде на израильский «штаб шпионажа», находящийся в автономном Курдском регионе на севере Ирака. Об этом сообщило поздно вечером в понедельник агентство Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ.

«Баллистические ракеты были запущены для уничтожения шпионских центров и скоплений анти-иранских террористических групп», говорится в заявлении Революционной гвардии, в котором называется израильская разведслужба Моссад.

В дополнение к ударам по целям близ Эрбиля, фактической столицы иракского Курдистана, командование КСИР заявило о нанесении ударов по формированиям террористических организаций, включая «Исламское государство» (ИГ), остатки которой продолжают действовать в Сирии.

3 января серия взрывов произошла на кладбище в иранском городе Керман, у мемориала убитому в 2020 году генералу Корпуса стражей исламской революции Касему Сулеймани, в годовщину его смерти. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Звуки от взрывов были слышны в 40 километрах северо-восточнее Эрбиля, отмечает Reuters, ссылаясь на несколько источников, среди которых и консульское представительство США в пригороде Эрбиля

Как сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей американских миссий в Курдском автономном районе, объекты США не получили повреждений.

При ударах по Эрбилю погибли четверо гражданских, шестеро получили ранения.

При попадании иранской ракеты в жилой дом в Эрбиле погиб крупнейший курдский предприниматель, мультимиллионер Пешро Дизайи,. Погибли и несколько членов его семьи. По данным Reuters, другая ракета попала в дом высокопоставленного офицера курдской разведки, а еще одна — в курдский разведывательный центр.

Премьер-министр региона Масуд Барзани назвал ракетный удар по Эрбилю «преступлением против курдского народа».