Россия получить от Ирана сотни беспилотников, в том числе боевых, для войны с Украиной. Дроны будут поставлены «в ускоренном режиме», сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«По нашей информации, Иран собирается обучать российских военных пользоваться этими беспитолниками. Первые тренировки должны были стартовать в начале июля», — сказал он, не уточнив, получила ли Москва уже какую-то партию аппаратов.

По его словам, данные американской разведки подтверждают мнение, что тяжелые бомбардировки украинских территорий для России «идут в ущерб собственному вооружению».

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Москва и Тегеран постоянно в контакте «по вопросам безопасности, политического взаимодействия». «работаем в «горячих точках», в Сирии», — добавлял он.

С началом военного конфликта в Украине Россия стала активно сотрудничать с Ираном, который имеет большой опыт жизни под западными санкциями. Республика консультировала Москву в вопросе обхода ограничений и собиралась признать карты «Мир». Иранские производители заявляли о готовности заменить своими товарами выпадающие объемы после ухода западных брендов. При этом до войны в Украине Россия была одним из главных помощников Ирана в параллельном импорте. (moscowtimes.ru)