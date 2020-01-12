ПНС считает отвод сил Хафтара на прежние позиции единственным шансом сохранить перемирие

Отвод сил Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара на их позиции до начала наступления на Триполи в апреле 2019 года является единственным шансом сохранить вступившее в силу по инициативе РФ и Турции перемирие. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье Правительством национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа на официальной странице в Facebook.

«Президентский совет (исполняет роль главы государства, органом руководит Сарадж) зафиксировал нарушения соглашения о перемирии со стороны совершающих агрессию формирований в районах Салах-эд-Дин и Вади-эр-Рабиа всего через несколько минут после его вступления в силу, — отмечается в нем. — Подтверждая нашу приверженность прекращению огня, указываем на необходимость приверженности спонсоров этой сделки и Миссии ООН по поддержке в Ливии ее оптимальной реализации, не игнорируя и предотвращая их».

«Хотим вновь напомнить о нашей твердой позиции, которая сводится к тому, что агрессор должен вывести свои силы туда, откуда пришел, — подчеркнули в ПНС. — Считаем, что это единственный путь для успеха любой инициативы по прекращению огня. Мы не будет бездействовать в отношении этих нарушений в случае их повторения — ответ будет жестоким».(ТАСС)