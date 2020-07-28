Планируется строительство третьего Шолларского водопровода

Для обеспечения рационального использования водных ресурсов в Азербайджане планируется строительство третьего Шолларского водопровода.

Об этом сказал, рассказывая о мерах в рамках Плана действий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы, начальник Департамента проектирования ОАО «Азерсу» (водный оператор) Бахадур Кенгерли, сообщает во вторник Trend.

По его словам, в Плане предусмотрены особые меры для исследования и использования альтернативных источников воды, которые охватывают также проектирование третьего Шолларского водопровода.

«Это один из крупных проектов, нацеленных на дальнейшее обеспечение стабильного водоснабжения Абшеронского района, городов Баку, Сумгайыт и Хырдалан», — сказал Кенгерли.