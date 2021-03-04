Письмо Джейхуна Байрамова Гутерришу распространено в качестве документа ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова о серьезной опасности, обусловленной массовым загрязнением освобожденных от оккупации территорий Азербайджана минами и другими неразорвавшимися боеприпасами и отказе Армении от предоставления карты минных полей, адресованное им 22 февраля нынешнего года генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как сообщили АПА в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, в письме отмечено, что наличие мин и других неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана представляет серьезную опасность для здоровья азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Отмечено, что после подписания трехстороннего заявления, принятого 10 ноября 2020 года, в результате разрывов мин на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики погибли 15 граждан, в том числе 9 гражданских лиц и получили серьезные травмы 65 граждан, в том числе 8 гражданских лиц.

В письме подчеркивается, что массовое загрязнение освобожденных территорий Азербайджана минами создает серьезные препятствия для проведения на этих территориях масштабных восстановительных работ.

Министр Джейхун Байрамов доводит до сведения генерального секретаря ООН, что Армения, отказываясь предоставить точную информацию в связи с заминированными территориями, серьезно нарушает свои обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права.

Подчеркивается, что гибель людей в результате разрыва мин, установленных Арменией, является военным преступлением.

С документом Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН можно ознакомиться по ссылке: https://undocs.org/a/75/778.