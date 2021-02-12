Письмо 54-х американских сенаторов против Турции: Эрдогану досталось и за Азербайджан

54 члена Сената США написали 9 февраля письмо новому президенту США Джо Байдену с достаточно жесткой критикой в адрес турецкого государства и его президента. В письме сенаторы обвиняют президента Реджепа Тайипа Эрдогана в авторитаризме и нарушении прав человека, и просят Джо Байдена оказать давление на турецкие власти, чтобы они «немедленно» отказались от «авторитарного курса» и освободили политических заключённых.

Критике американских сенаторов подверглась и внешняя политика президента Эрдогана, которую они назвали «воинственной». Своим заявлением о том, что Эрдоган «нагло атаковал поддерживаемых США курдов, борющихся с ИГИЛ в Сирии», они конкретно и открыто поддержали курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) — сирийское крыло Рабочей партии Курдистана (РПК), которую и сами США, как и Турция, признают террористической организацией.

Сенаторы традиционно обвинили Турцию в покупке российских зенитных ракетных комплексов С-400, «несмотря на предупреждения Соединённых Штатов о том, что они несовместимы с системами НАТО».

И, напоследок, они упрекнули Эрдогана не только в поддержке Азербайджана в ходе Карабахской войны, но и более того, поставили ему в вину, что это он «призвал Азербайджан использовать насилие для разрешения территориального спора с Арменией» в Нагорном Карабахе.

Скажем откровенно, мнение сенаторов не вызвало особого удивления, поскольку подобная критика в адрес Турции и, даже, намерение отстранить от власти Эрдогана начали звучать из уст самого президента США Джо Байдена еще в ходе его президентской компании. А сразу же после его инаугурации и из команды Байдена стала звучать открытая агрессивная риторика в отношении Анкары. Так, еще до своего утверждения на должности госсекретаря Энтони Блинкен назвал Анкару «так называемым стратегическим партнёром» Вашингтона, а советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан подверг критике бывшего президента США Дональда Трампа за недостаточную жёсткость в отношении турецкого лидера, предложив ввести санкции против ближневосточного союзника по НАТО.

Беспокойство Анкары вызывают и некоторые назначения в новой администрации. Так, новый министр обороны Ллойд Остин, который будучи главой Центрального командования ВС США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят Ближний Восток, Центральная и Южная Азия, сам непосредственно принимал участие в формировании и вооружении YPG. Не вызвало радости в Турции и назначение бывшего спепредставителя президента США по борьбе с террористической организацией ИГИЛ Бретта Макгерка координатором по Ближнему Востоку и Северной Африке в Совете национальной безопасности США, которого считают архитектором американской политики в отношении сирийских курдов.

Попробуем оппонировать американским сенаторам в их критике турецкой власти:

— Да, президент Эрдоган авторитарный лидер, но даже у американцев не повернется язык обвинить его в том, что он не демократически избранный президент и что он узурпатор. Он смело идет на выборы и полагается на решение своего народа, и еще никогда не подвергал сомнению демократические ценности и право своего народа на демократию. Что же касается «политических заключенных», то ими американцы считают сторонников и членов FETO, которые были обвинены в попытке госпереворота 2016 года и которые бомбили парламент Турции.

— Анкара и Москва заключили контракт на С-400 в 2017 году в ответ на вывод Patriot из Турции и отказ на обращение Анкары по закупке комплексов Patriot. Причем случилось это приблизительно за четыре месяца до утверждения в Конгрессе США Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), на который США сослались при введении санкций против Турции в связи с покупкой С-400.

Анкара неоднократно заявляла, что не собирается интегрировать С-400 в систему НАТО, поэтому ни о какой угрозе системе безопасности Альянса, в том числе самолетам пятого поколения F-35 речи не может и быть. Анкара неоднократно заявляла о готовности обсуждать технические аспекты этого вопроса, однако США не соглашаются.

— Касательно YPG, как было указано выше, эта структура является сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (РПК), которую и сами США, как и Турция, признают террористической организацией. И, в таком случае, борьба с ними является не только правом, а прямой обязанностью турецкого государства, что, впрочем, относится и к государству американскому. Однако же, США вооружают и используют их не только против ИГИЛ, но и против своего союзника по НАТО.

— И, наконец, обвинения по поддержке Азербайджана, которые вообще не выдерживают никакой критики. Поскольку, Турция и Азербайджан, в первую очередь, братские страны, заселенные одним народом. Кроме того, Турция поддержала Азербайджан не прямым участием в войне, а политически, дипломатически, морально. Тем более, что территориальную целостность Азербайджана признают и сами США, 4 резолюции по выводу армянских вооруженных сил из оккупированных территорий Азербайджана принимала ООН, одной из пяти постоянных членов Совбеза которой являются США. Да и являясь одним из сопредседателей Минской группы, США и сами многие годы решали эту проблему в соответствии с международным правом и этими резолюциями, требующими вывода оккупационных войск. Т.е., и США в этом контексте находятся рядом с Азербайджаном. Так что, ничего предосудительного и противоречащего международному праву Турция, как суверенное государство, не совершила. А вот сенаторам следовало бы осудить Армению и за многолетнюю оккупацию территории Азербайджана, и за изгнание около миллиона азербайджанцев из родных земель, и за истребление мирных жителей, особенно за Ходжалы, наконец – за Барду и Гянджу.

Американские сенаторы же, как видно, имеют искаженное понимание ситуации или же вообще не вникают в суть вопросов, в результате безосновательными и безответственными обвинениями наносят серьезный ущерб отношениям со своим многолетним союзником по НАТО и очень важным союзником в значительном регионе мира, что они, кстати, и сами признают в конце письма.