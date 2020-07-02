Пиррова победа или Что день грядущий нам готовит?

Свершилось! Владимиру Путину удалось провести через референдум поправки в Конституцию страны, обеспечивающую ему еще 16 лет единоличного правления российской державой. Кто-то считает это очередным переворотом, осуществленным правящим классом для удержания власти в руках, кто-то – отречением от Конституции, кто-то окончательной и бесповоротной победой диктатуры, а кто-то – пирровой победой, которая продемонстрировала отсутствие поддержки большинства и полное политическое фиаско Путина.

Российский президент, пытаясь зацементировать свою легитимность еще на 16 лет, абсолютно неконституционным шестидневным досрочно-пеньковым, досрочно-табуреточным, досрочно-картонным голосованием, фактически ее потерял. Все проделанные фокусы ради получения конечного результата в 77,6% не смогли убедить никого и только подтвердили, что российская власть стала нерукопожатна – ее не уважают, ей не доверяют, более того, она уже раздражает и очень скоро ей и подчиняться не будут.

Российский оппозиционный политик Леонид Гойзман ссылаясь на данные опросов на улицах, самодеятельных экзит-полов, по тем немногим участкам, где наблюдатели стояли насмерть, утверждает, что более пятой части опрошенных граждан проголосовали ПРОТИВ, сколько же на самом деле проголосовало против невозможно даже представить. Очень много свидетельств того, что были украдены голоса, т.е. избиратели обнаруживали, что в бюллетени уже стоит подпись, некоторых «пострадавших» просили расписаться рядом, и выдавали бюллетень, другим угрожали уголовным преследованием за попытку проголосовать повторно. Алексей Навальный уверен, что результаты не имеют ничего общего с мнением граждан России. «Путин проиграл это „голосование‟ до его начала. Ведь он отказался проводить настоящий референдум по всем правилам с наблюдателями. Потому что понимал: будут правила и процедура — проиграет. Победить может только там, где рисует цифры», — говорит Навальный.

Таким образом, можно смело констатировать, что по дороге к абсолютной власти Путин растерял даже слепо голосующих за него женщин старше 60 лет, живущих в деревнях, посёлках и провинциальных городах, которых назвал «базовым электоратом» Единой России, ну соответственно, и Путина, руководитель экспертного совета партии Константин Костин еще в 2019 году. Переломным для Путина-стерха стал тот момент, когда он поднял пенсионный возраст, а спрятавшись в бункер в разгар пандемии, когда население ждало от него решительных действий по борьбе с вирусом и мер по оказанию финансовой помощи, вызвал глубокое презрение. Даже долгие годы, выказывающие ему доверие и поддержку люди, наконец, поняли – а король-то голый! Потому и стал стремительно падать рейтинг правителя, и вряд ли кого-то убедят сейчас нарисованные Эллой Памфиловой 77,6% «за» всего месяц спустя после публикации результатов опроса Левада-центра, согласно которым рейтинг Путина упал до рекордных 25%. Странной выглядела бы даже надежда на восстановление популярности президента всего за один месяц, тем более, что в течение этого периода никаких особых достижений за ним не наблюдалось.

Но, случилось то, что случилось. Путин всеми правдами и неправдами получил право на пожизненное царствование. Но сможет ли или захочет ли он воспользоваться им? Освежим память: и на референдуме 17 марта 1991 года о сохранении СССР 78% избирателей голосовали «за», а через девять месяцев Страны Советов не стало. Это к тому, что ничто не вечно под луной, а надеяться на вечную верность плебса дело неблагодарное. Тем более, если уже правитель растерял весь капитал доверия.

Возможен другой, хотя и маловероятный, сценарий. Поправки в Конституцию меняют баланс между законодательной и исполнительной ветвями власти таким образом, что — теоретически — часть полномочий президента переходят к законодательным органам власти. Не может ли это в будущем стать той основой, благодаря которой, наконец, Россия перейдет к парламентской демократии? А если предположить, что права колумнист The Independent Мэри Дежевски, считая вероятным направленность предложенных поправок не столько на обеспечение вечного правления Путина, сколько на обеспечение стабильности в постпутинскую эпоху? И не пойдет уже Путин на очередной срок в 2024 году, как он поступил в 2008-м, а за оставшиеся 4 года до выборов постарается заложить основы демократического общества, дабы оставить за собой стабильную и безопасную Россию.

В последнее верится с трудом, но и от Генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева не ожидали разоблачения культа личности, а от другого Генсека Михаила Горбачева – развенчания компартии и облачения в рясу демократа. Но, неисповедимы пути господни, и неизвестно, что день грядущий нам готовит…