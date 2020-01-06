Пираты атаковали у берегов Нигерии судно, похитив трех членов экипажа

Пираты атаковали у южного побережья Нигерии нефтяной земснаряд AMBIKA, который используется для прокладки подводных трубопроводов, захватив в заложники трех членов экипажа. Об этом сообщило в понедельник инернет-издание Sahara Reporters, передает TACC.

Оно утверждает, что похищены «два россиянина и один индус».

Атака пиратов, которая произошла ночью 2 января, сопровождалась перестрелкой между нападавшими и находившимся на борту судна сотрудниками охраны. В ходе боя убиты четыре вооруженных охранника, еще двое получили ранения. Захватив троих, пираты оставили на судне пятерых членов экипажа.

Судно AMBIKA постройки 1979 года ходит под флагом Нигерии. Сейчас оно работает по контракту с компанией «Серлинг оил».