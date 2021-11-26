Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что на Украине первого декабря планируется совершение государственного переворота.

«У России не было планов принимать участие (в госперевороте), и РФ никогда не занимается такими делами», — сказал представитель Кремля.

Ранее 26 ноября Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что иностранные спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря на Украине планируется государственный переворот.

«Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран <…> Первого числа в нашей стране будет государственный переворот», — сказал украинский президент.