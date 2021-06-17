Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве обсудили проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Москва рассчитывает на полный возврат к исполнению соглашения. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы«.

Песков подтвердил, что иранская проблематика затрагивалась в беседе лидеров в узком составе. «Там есть определенные наметки, — сказал представитель Кремля, комментируя сходства и расхождения в оценках ситуации в Москве и Вашингтоне. — Главное, что к комплексному плану [все] может и вернуться, все может вернуться на круги своя. Есть определенная динамика. Мы рассчитываем, что там удастся все-таки ситуацию из нынешнего состояния вывести».(ТАСС)