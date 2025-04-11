Президент России Владимир Путин 11 апреля встретится с прибывшим в РФ спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Они обсудят украинское урегулирование, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Будет такая встреча», — подтвердил представитель Кремля.

«Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уиткофф, будучи специальным представителем президента [США Дональда] Трампа, привезет что-то от своего президента для Путина. Путин это выслушает. Будет продолжаться разговор по различным аспектам украинского урегулирования», — отметил Песков. По его словам, на встрече Путина и Уиткоффа будут обсуждаться «различные аспекты украинского урегулирования».

«Аспектов много, субстанция очень сложная. Поэтому разговоры, как правило, получаются достаточно долгими. Это очень хорошая возможность для нас через Уиткоффа передать основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу», — пояснил Песков.

«Нет, — ответил он на вопрос, определен ли какой-то конкретный тайминг. — Час, два, три, четыре, если надо. Столько, сколько нужно президенту Путину».