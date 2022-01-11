Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Казахстане во время протестов в Алмате кыргызского музыканта Викрама Рузахунова.

Он назвал инцидент с оговорившим себя ради освобождения и депортации в Кыргызстан Рузахуновым единичным. «Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алмате», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее Рузахунов признался, что оговорил себя ради освобождения, сказав, что ему предлагали деньги за участие в митингах. Рузахунова задерживали по подозрению в терроризме. Вернувшись в Кыргызстан, он поблагодарил правоохранительные органы страны за содействие в возвращении на родину. Викрам Рузахунов является руководителем джазового оркестра, многократно становился лауреатом международных джазовых фестивалей.