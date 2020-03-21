Первый случай смерти больного с коронавирусом зафиксировали в Израиле

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о первой в стране смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа. Об этом написала в пятницу газета The Jerusalem Post, передает ТАСС.

По ее информации, 88-летний мужчина умер в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.

По данным израильского Минздрава, на данный момент в стране зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом нового типа. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 15.

| 2020-03-21T03:11:17+00:00 21 марта 2020, 05:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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