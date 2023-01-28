Полковник-лейтенант Министерства обороны Азербайджана Самира Керимзаде стала первой азербайджанской военнослужащей, окончившей продвинутые курсы Оборонного колледжа НАТО в Риме.

Об этом Report сообщает со ссылкой на оборонное ведомство.

В курсах, которые прошли с 16 августа прошлого года по 27 января 2023 года, приняли участие военнослужащие не только стран-членов НАТО, но и стран-партнеров альянса. В рамках курсов, направленных на подготовку и обучение офицеров, также были представлены вооруженные силы, культура, традиции и национальная кухня стран.

Участие наших военнослужащих в этих курсах свидетельствует о высоком уровне партнерства Азербайджана и НАТО.

Отметим, что Азербайджан уже много лет сотрудничает с Оборонным колледжем НАТО. Азербайджанские офицеры, прошедшие курсы обучения в этом колледже, достойно проходят военную службу в рядах Вооруженных сил Азербайджана.