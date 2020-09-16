Перспективы поддержки турбизнеса зависят от пандемии

Пандемия коронавируса нанесла урон туристической сфере. Закрытие внешних границ, ограничения на перемещение граждан внутри страны и прочие карантинные меры больно ударили по сфере гостеприимства, в разы понизив число туристов и доходы в отрасли.

С 8-го сентября правительство смягчило ограничение на внутреннее перемещение населения, и теперь туристы могут посещать город Баку и регионы страны на собственном и арендованном легковом транспорте, поскольку остается в силе запрет на передвижение пассажирских автобусов по междугородным маршрутам.

Смягчению карантина в первую очередь порадовались представители гостиничной инфраструктуры, переживавшей не лучшие времена во время жесткого карантина. На вынужденную депрессию в этой сфере указывают даже сухие цифры – сообщается, что внутренний туризм за I полугодие сократился аж в 2,5 раза! В январе-июне внутренний туристический поток не превысил 841,1 тыс. человек, тогда как за это время минувшего года упомянутая цифра зашкаливала за два миллиона.

Расходы туристов внутри страны также сократились — в 2,7 раза. Люди потратили на эти цели всего 532,8 млн манатов. Основную долю расходов (25,2%) составили траты на покупку товаров и подарков – 134 млн манатов (спад в 2,8 раза), на питание – 108,7 млн манатов (спад в 2,6 раза), транспортные расходы – 100 млн манатов (спад в 2,6 раза).

Во втором квартале этого года 119,1 тыс. человек совершили 508,5 тыс. поездок внутри страны в туристических целях. Из-за ограничений на перемещение внутри страны число туристических поездок снизилось в 9,7 раз. Внутренние туристы в основном посещали родных и друзей (324 тыс. поездок). За апрель-июнь в ходе поездок внутри страны туристы провели около 2,5 млн ночевок – 2 496 тыс., в том числе в гостиницах – 96,6 тыс. человек-ночь. Затраты местных туристов за три месяца составили 78,4 млн манатов.

Как видно, текущий кризис больно ударил по сфере гостеприимства, и в этой связи еще в марте текущего года был разработан специальный пакет поддержки, включающий целый ряд мер содействия отрасли. Такая необходимость, на взгляд специалистов, была продиктована сложным положением особенно малых субъектов бизнеса, не имеющих финансовой «подушки безопасности».

В первую очередь было предложено продолжать выплачивать зарплату работникам отелей и ресторанов на средства из государственного бюджета, приостановить выплаты в Фонд социальной защиты населения, а также другие обязательные выплаты с зарплат трудящихся в сфере туризма. Авторы документа также предлагали приостановить выплаты по кредитам работникам турфирм, отелей, ресторанов, а также предпринимателям, заморозившим бизнес на период карантина. Сообщалось о необходимости кредитного моратория для субъектов сферы гостеприимства, их временной разгрузки от выплат упрощенного, подоходного, земельного налогов, налога на имущество, а также налога на добавленную стоимость.

О дальнейшей судьбе этих предложений и перспективах поддержки туристической отрасли корреспондент # узнал у пресс-секретаря Государственного агентства по туризму Кянана Гулузаде:

«Все направления индустрии туризма, включая размещение, организация поездок и общественное питание, считаются сферами, которые особенно сильно пострадали от пандемии. Представленный здесь бизнес получил возможность воспользоваться всеми мерами содействия, включая программу финансовой поддержки микропредприятий, прямой финансовой поддержки фонда оплаты труда. Кроме того, юридические и физические лица получили налоговые послабления — освобождение от налога на имущество и земельного налога.

Кроме того, туристические предприятия могли воспользоваться прочими налоговыми льготами, субсидированием процентной ставки по кредитам и программами льготного кредитования. Содействие этой отрасли продолжается в рамках второй программы прямой финансовой поддержки на август-сентябрь. По предварительным оценкам, в рамках этой программы туристическая отрасль получит до 20 миллионов манатов в поддержку ликвидности».

«Что же касается различных предложений со стороны общественных организаций, туристических фирм и т.д., конечно же, они рассматривались соответствующими структурами, были выработаны предложения со стороны Государственного агентства по туризму, которые до сих пор обсуждаются соответствующими государственными ведомствами. На уровне высшего политического руководства страны заявлено, что сектору туризма будет оказана поддержка — это предмет текущих обсуждений», — говорит Гулузаде.

По словам собеседника, дальнейшие меры будут зависеть от того, как сложится ситуация и как долго еще продлится пандемия.

«С другой стороны, на данный момент Бюро по туризму принимает различные проекты от туристических компаний, занимающихся въездным туризмом – они рассчитаны на рост уровня конкурентоспособности азербайджанского туризма после пандемии, поскольку перспективы глобального туризма предполагают иные условия жесткой конкурентной борьбы. Многое в этой сфере изменится, а главную роль здесь будет играть психологический фактор, фактор защиты здоровья путешественников.

Поэтому при поддержке Бюро по туризму АР мы отбираем проекты туристических компаний по диджитал-маркетингу, продвижению услуг с помощью цифровых технологий. Кроме того, организовано множество онлайн мероприятий, направленных также на повышение уровня кадрового потенциала. Все, что можно было сделать в сложившейся ситуации, делается. Обсуждается дальнейшая поддержка туристического сектора с учетом перспектив глобальной проблемы, вызванной пандемией коронавируса», — резюмировал он.