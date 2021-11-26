Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, состоятся в Сочи 26 ноября.

Как передает пресс-служба Кремля, инициатором встречи выступил глава российского государства.

В Кремле рассказали, что планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. При этом особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

В пресс-службе российского президента добавили, что также предусмотрены отдельные беседы Путина с Алиевым и Пашиняном.