В Азербайджане выявлено еще 595 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 753 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

12 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 616 947 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 599 546 человек вылечились, 8 358 скончались, число активных больных – 9 043.

За последние сутки проведено 10 549, за прошедшее время – 5 863 885 тестов на коронавирус.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 28 059 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 2 641, вторую дозу получили 3 109 человек, «бустерную дозу» – 22 309 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 346 166, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 169 382, вторую дозу получили 4 676 520 человек, «бустерную дозу» – 1 500 264 человека.